Polizei zieht alkoholisierten Fahrer in Röllbach aus dem Verkehr

Am 01.05.22, gegen 18 Uhr, befuhr ein Rentner mit seinem Opel die Hauptstraße und wurde dort im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrer roch erheblich nach Alkohol. Ein Vortest ergab einen Atemwert von umgerechnet 1 Promille. Beim Fahrer wurde eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwarten ein Fahrverbot und eine empfindliche Geldbuße.

Mit dem Rad gestürzt

Obernburg. Am 01.05.22, gegen 18:30 Uhr, fuhr eine Radfahrerin auf dem Radweg von Obernburg in Richtung Wörth, als sie aus Unachtsamkeit in den Grünstreifen kam und zu Boden stürzte.

Dabei verletzte sich die Frau leicht und erlitt Prellungen und Schürfwunden. Ein Fahrradhelm wurde glücklicherweise getragen.

Polizei Obernburg