Polizei Würzburg bereitet sich auf Demonstration am Dreikönigstag vor

Am morgigen Dreikönigstag den 06.01.21 findet in Würzburg wieder eine Demonstration in Form eines Autokorsos statt, die im Umfang und Art der Durchführung ordnungsgemäß angezeigt und von der Sicherheitsbehörde Stadt Würzburg beschieden wurde. Da es bei der letzten gleichgelagerten Veranstaltung am 19.12.20 zu einer erheblichen Anzahl von Anrufen besorgter Bürger kam, weißt die Polizei im Voraus auf die Demonstration hin.

In der Zeit von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr kann es in den Stadtteilen westlich des Maines zu leichteren Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei begleitet den Autokorso zur Absicherung mit Verkehrskräften. Dem Veranstalter ist es gemäß Versammlungsbescheid auch erlaubt, Lautsprecherdurchsagen als Kundgebungsmittel zu nutzen.

Polizeiliche Lautsprecherdurchsagen würden immer mit " Achtung Achtung - hier spricht die Polizei" eingeleitet werden.

dc/Meldung der Polizei Würzburg