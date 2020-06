Polizei warnt wor zweifelhafter Reinigungskolonne

Am Donnerstagnachmittag wurde der Lohrer Polizei mitgeteilt, dass zwei Männer und ein Jugendlicher mit einem irischen Kleintransporter im Lohrer Ortsteil Sendelbach von Haus zu Haus fahren und Reinigungsarbeiten anbieten. Die drei Iren im Alter von 14 bis 38 Jahre boten Pflaster- und Reinigungsarbeiten an. Sie wollten anfangs 25,- Euro pro Quadratmeter und ließen sich auf 13,- Euro herunterhandeln. Bei der späteren Kontrolle durch eine Polizeistreife wurde festgestellt, dass keiner der Drei eine erforderliche Reisegewerbekarte besitzt. Die mitgeführten Arbeitsgeräte waren in einem desolaten Zustand, Sicherungsmittel für die Arbeiten in der Höhe hatten sie nicht. Wegen der Verstöße nach der Gewerbeordnung wurde gegen die drei Reiniger ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, von den beiden volljährigen Männern wurde zudem je eine Sicherheitsleistung von je 150,- Euro eingenommen.

Auto in Partenstein zerkratzt

Partenstein, Lkr. Main-Spessart Ein oder mehrere Unbekannte hatten in der Zeit von Mittwochabend und Donnerstagmittag in Partenstein bzw. An den Krautäckern einen schwarzen Pkw Seat Ibiza zerkratzt. Bei den Kratzern handelt es sich um mehrere kleinere und nur oberflächliche Kratzer. Durch die Kratzer entstand ein Schaden von ca. 1000,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr gerne unter der Telefonnummer 09352/8741-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Lohr

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Fa. Lidl in der Rexrothstraße zu einem Parkrempler. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte scheinbar beim Ein- oder Ausparken einen geparkten schwarzen BMW X1 touchiert und diesen dadurch hinten links beschädigt. Der Sachschaden am BMW beträgt ca. 1000,- Euro. Leider hinterließ der Verursacher keine Nachricht am beschädigten BMW. Auch bei der Polizei hatte sich niemand gemeldet. Laut einem unbekannten Zeugen soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein silber-blaues Auto gehandelt haben. Ein Teil des Kennzeichens konnte der Zeuge ablesen und dem geschädigten BMW-Fahrer mitteilen. Der unbekannte Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei Lohr zu melden. Aber auch von anderen Supermarktkunden nimmt die Polizeiinspektion Lohr gerne sachdienlich Hinweise unter der Tel.: 09352/8741-0 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Lohr