Polizei warnt in unserer Region vor überteuerten Geschäften an der Haustüre

In einigen Gemeinden in Unterfranken, insbesondere am Untermain und in der Region Mainfranken, kam es in den vergangenen Wochen zu unseriösen Handwerksangeboten an der Haustüre. Vermeintliche Handwerker gaben an, das Dach oder auch die Hofeinfahrt besonderes günstig zu reinigen.

Die Polizei rät hierbei zu äußerster Vorsicht! Solche Angebote können mit einer bösen Überraschung verbunden sein. Anfangs werden Opfer mit günstigen Angeboten gelockt, welche sich allerdings im Nachhinein als überteuert oder minderwertig herausstellen. Als Täuschung angefangene Arbeiten werden nicht beendet.

Aus diesem Grund hat die Polizei folgende Tipps für Sie:

· Vereinbaren Sie von vornherein einen verbindlichen Festpreis oder erfragen Sie den zu erwartenden Kostenrahmen.

· Holen Sie einen Zeugen hinzu, während der Mitarbeiter bei Ihnen ist.

· Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck, lassen Sie sich nicht verwirren oder unter Druck setzten.

· Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht genau verstanden haben und verlangen auf jeden Fall eine Rechnung, auf der alle Positionen und die Rechnungsanschrift der Firma genau aufgelistet sind.

· Holen Sie sich ggf. ein Zweitangebot ein.

· Verständigen Sie im Zweifels- oder Betrugsverdachtsfall die Polizei.

mci / Quelle: Polizei Unterfranken