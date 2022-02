Polizei warnt vor "Scheck-Betrügern" im Raum Miltenberg

Im Raum Miltenberg ist es zu versuchten Betrugsfällen mithilfe gefälschter Schecks gekommen. Diese Masche fiel bereits in der Vergangenheit auf. Betrüger versuchten durch einen solchen Scheck eine Rücküberweisung im mittleren vierstelligen Bereich zu erbeuten. Die wachsame Kontoinhaberin konnte dies jedoch verhindern. Die Polizei Miltenberg bittet darum, bei Scheckzahlungen Vorsicht walten zu lassen und gegebenenfalls Rücksprache mit der eigenen Bank zu halten. Dies gelte insbesondere für Zahlungen aus dem Ausland. Die Polizei stehe für Rückfragen zur Verfügung.

Junger Mann unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Miltenberg. Drogeneinfluss am Steuer: Ein 22-jähriger Mitsubishi-Fahrer fiel vergangenen Donnerstag während einer Kontrolle in der Gartenstraße in Miltenberg auf. Nach verschiedenen Test gab er schließlich zu, am Tag vorher "gekifft" zu haben. Im Fahrzeug selbst wurde eine geringe Menge Marihuana und ein fertiger Jonit gefunden. Nach einer Blutabnhame um 13:30 Uhr durfte der junge Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

lesa/ Quelle: Polizei Miltenberg