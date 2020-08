Polizei warnt vor betrügerischen Kammerjägern

Hausbesitzer, die über Rattenbefall oder Insektenplagen klagen, buchten über das Internet einen scheinbar seriösen, lokalen Dienstleister. Leider erreichten sie über den Kontakt im Internet nicht den regionalen Anbieter und Fachmann, sondern Hochstapler, die unter „falscher Flagge“ Geschäfte machen. Diese suchten die Betroffenen zuhause auf und „behoben“ die Probleme mit untauglichen Mitteln. So wurden z. B. wirkungslose Köder gegen Ratten ausgelegt, Insekten mittels Sprühmitteln angeblich vernichtet. Vor Ort stellen die Kammerjäger dann meist in Bar überhöhte Rechnungen und machten sich aus dem Staub. Kunden, die reklamierten, wurden unhöflich gedrängt, zu zahlen und unter Druck gesetzt. In einem Fall flüchteten die Hochstapler, nachdem die Kunden mit der Polizei drohten.

Die Polizei warnt vor diesen unseriösen Kammerjägern, die überregional aktiv sind und den Namen existenter, seriöser Firmen, benutzen, allerdings nur schlechte Arbeit abliefern. Prüfen sie daher vor Auftragserteilung, ob die Anbieter der Dienstleistungen auch tatsächlich existent sind. Sollten sie mit einem dieser Scharlatane Kontakt haben, verständigen sie die Polizei. Weiterhin ist es hilfreich, sich die Kennzeichen der „Firmenfahrzeuge“ zu notieren. Überteuerte Rechnungen sollten zunächst einmal nicht vor Ort bezahlt werden.

Drei Betäubungsmittelkonsumenten erwischt

Obernburg a.Main, Elsenfeld, Sulzbach. Eine Gruppe junger Männer wurde am Montag Abend gegen 21.50 Uhr in Sulzbach an einem Fußweg am Mainufer kontrolliert. Dabei händigte ein 30-jähriger Elsenfelder ein Tütchen Marihuana aus.

In Elsenfeld ertappte eine Zivilstreife am Montag Abend am Fahrradweg in der Nähe des Knabenweges einen 29-Jährigen. Als er die Polizeibeamten erkannt hatte, wurde er sichtlich nervös. Als die Beamten näher kamen, versuchte der junge Mann einen Joint wegzuwerfen. Die Zivilstreife konnte diesen im Gebüsch auffinden und sicherstellen.

In Sulzbach fanden Beamte bei einer Polizeikontrolle eines Sailaufers in der Bahnhofstraße mehrere Pillen. Ein Schnelltest der angeblichen Vitaminpillen zeigte, dass es Ecstasy war.

Alle überprüften Drogenkonsumenten erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Betrunken unterwegs

Sulzbach a.Main, Bahnhofstraße/Elsenfeld. Ein Elsenfelder ist am Montag Nachmittag angetrunken mit seinem Auto gefahren. Der Mercedesfahrer fiel einer Streife in einer Verkehrskontrolle in der Erlenbacher Straße auf. Nachdem die Beamten eine „Fahne“ bemerkten, führten sie einen Alcotest an. Dieser ergab einen Wert von 1,06 Promille. Die Streife ließ den Mann nicht mehr weiterfahren und ordnete eine Blutentnahme an.

Einen weiteren betrunkenen Mercedesfahrer haben Beamte am Dienstag früh gegen 0.45 Uhr in Sulzbach in der Bahnhofstraße gestoppt. Den Beamten fiel bei der allgemeinen Verkehrskontrolle des Sulzbachers massiver Alkoholgeruch auf. Während der Kontrolle zeigte sich auch, dass der Angehaltene sich nur schwer ausdrücken und auf den Beinen halten konnte. Ein Test am Alcomaten ergab 2,1 Promille. Die Streife ordnete bei dem Betrunkenen eine Blutentnahme an. Seinen Führerschein stellten sie sicher.