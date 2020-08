Polizei warnt vor betrügerischen Gewinnversprechen am Telefon

Nachdem es am Dienstag zu mehreren telefonischen Gewinnversprechen in betrügerischer Absicht kam, warnt die Polizei vor derartigen Telefonaten. Den angerufenen Personen wurde von einem deutsch sprechenden Anrufer mitgeteilt, sie hätten bei einem Gewinnspiel 39.000 € gewonnen. Um das Geld zu erhalten, müsste lediglich eine Bearbeitungsgebühr von rund 900 € bezahlt werden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei dringend davor, irgendwelche Zahlungen zu leisten. In bisher angezeigten Fällen hätten im Vorfeld Gutscheine gekauft werden sollen und die zur Einlösung notwendigen Gutschein-Codes mitgeteilt werden sollen. Eine Aushändigung des Gewinns erfolgte in keinem Fall.

Mehr Tipps zum Schutz in unserem Dossier Aber sicher

Auto-Anhänger in Marktheidenfeld beschädigt - Zeugen gesucht

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Ein in der Kreuzbergstraße abgestellter Pkw-Anhänger der Marke Stema wurde beschädigt. Der silberfarbene Anhänger stand am Dienstag auf einem Firmengelände, als ein unbekannter Fahrzeugführer einen Schaden in Höhe von etwa 600 € verursachte und sich anschließend entfernte. Wer hat diesen Unfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Vorfahrt in Altfeld nicht beachtet - Autofahrer leicht verletzt

Marktheidenfeld-Altfeld, Lkr. Main-Spessart Zu einer Vorfahrtsmissachtung mit einem Leichtverletzten sowie 5000 € Sachschaden kam es am Dienstag, gegen 08:00 Uhr. Der 61-jährige Fahrer eines Fiat Ducato fuhr von der Autobahn A 3 aus Richtung Frankfurt kommend ab und wollte nach links in Richtung Kreuzwertheim auf die Bundesstraße 8 einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden VW Golf. Dieser prallte fast ungebremst in die linke Fahrzeugseite des Kleintransporters. Der 24-jährige Golf-Fahrer klagte anschließend über Nackenschmerzen. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Wertheim eingeliefert. Der Kleintransporter konnte seine Fahrt fortsetzen, während der Golf mit Totalschaden von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde.

Geparktes Auto in Marktheidenfeld beschädigt - 2500 Euro Schaden

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Montag, zwischen 16:00 und 18:30 Uhr, wurde ein im Joseph-von-Eichendorff-Ring geparkter Mercedes A-Klasse beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer war mit seinem weißen Fahrzeug am vorderen rechten Eck der Stoßstange hängengeblieben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Reifen an zwei Autos in Hafenlohr zerstochen

Hafenlohr, Lkr. Main-Spessart In der Zeit von Freitag, 14.08.20, 20:30 Uhr, bis Samstag, 15.08.20, 07:00 Uhr, wurde jeweils ein Reifen an zwei Autos zerstochen. Beide Wagen standen in einer Hofeinfahrt „Am Sandrain“. Das linke Auto stand rückwärts im Hof und das rechte vorwärts. Ein unbekannter Täter muss zwischen die Fahrzeuge gegangen sein und hatte jeweils den Reifen hinten links mit einem Messer zerstochen. Ein Messerstich ist in beiden Reifen erkennbar. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld