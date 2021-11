Polizei warnt: Trickbetrüger in Gemünden

Gemünden-Schaippach, Lkr. Main-Spessart. Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, bekam eine 36-jährige Frau bereits in der ersten Novemberwoche Besuch von zwei unbekannten Männern. Die beiden Männer klingelten an der Haustüre, gaben an vom Landratsamt zu sein und teilten der Frau mit, dass sie noch 77,28 Euro zu bezahlen hätte. Einen Ausweis oder eine Rechnung zeigten sie nicht vor. Die 36-Jährige bezahlte schließlich den Betrag. Ohne eine Quittung auszustellen zogen die Männer anschließend von dannen. Eine Nachfrage am Landratsamt ergab, dass die Frau wohl Betrügern aufgesessen ist.

Mountainbike in Gemünden gestohlen

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Ein 17-jähriger Schüler hatte am Samstagabend gegen 22:00 Uhr sein grün-graues Fahrrad an den Fahrradabstellplätzen am Bahnhof in Gemünden abgestellt und mit einer Kette gesichert. Bei seiner Rückkehr am Sonntagabend stellte er fest, dass das Mountainbike entwendet wurde. Der Zeitwert wird auf ca. 150,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Laterne von Gemündener Kriegerdenkmal entwendet

Gemünden-Aschenroth, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag wurde eine LED- Laterne, welche am Kriegerdenkmal vor der Kirche stand, entwendet. Die etwa 40 cm hohe Laterne aus Edelstahl war mit Klebeband auf einer Steinmauer befestigt. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 80,- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Montag gegen 13:45 Uhr stellten Mitarbeiter in einer Holzwerkstatt im Hofweg Rauch aus einem Zuluftkanal fest. Sie verständigten daraufhin die Feuerwehr, welche mit insgesamt 72 Kräften vor Ort waren. Letztendlich konnte ein technischer Defekt am Motor als Brandursache festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000,- Euro geschätzt.