Polizei warnt: Nie Bargeld oder Schmuck übergeben - neuer Fall in Würzburg

Erneut warnt das Polizeipräsidium Unterfranken vor Callcenterbetrügen.

Der Anruf kam gegen 20 Uhr

Gegen 20 Uhr wurde eine 88-Jährige von einer bislang unbekannten jungen Frau angerufen, die ihre vermeintliche Oma weinend am Telefon um Hilfe gebeten hatte. Angeblich sei die Enkelin in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt worden und müsse nun eine Kaution hinterlegen, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Weitere Anrufe von einer angeblichen Hauptkommissarin und einem Mann, der sich als Staatsanwalt ausgab, veranlassten die Seniorin dazu, gegen 23 Uhr in der Mariannhillstraße Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro an eine bislang unbekannte Geldabholerin zu übergeben, die ca. 25 Jahre alt, etwa 165 cm groß und stämmig gewesen sein und eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke getragen haben soll.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.