 Polizei warnt für den Raum Karlstadt: Achtung Wild!

In einem Fall erlag das Tier seinen Verletzungen. In den anderen 3 Fällen flüchtete das Reh nach der Kollision. Bei Thüngen wurde ein Biber überfahren. Hier wurde die Naturschutzbehörde in Kenntnis gesetzt. Bei allen Wildunfällen wurde der Jagdpächter verständigt, um das verendete Tier abzuholen bzw. eine Nachsuche durchzuführen. In diesem Zusammenhang ist es ein Anliegen der Polizei, nochmals hinsichtlich Wildwechsel zu sensibilisieren. Nicht immer ist ein Wildunfall vermeidbar. Die Chancen, Wildwechsel rechtzeitig zu erkennen erhöhen sich jedoch insbesondere durch Einhalten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, aufmerksame Fahrweise und vor allem Bremsen beim Erkennen von Wildtieren, auch wenn diese noch neben der Fahrbahn stehen. Gerade bei Rot- und Schwarzwild ist damit zu rechnen, dass auf ein Tier welches die Fahrbahn quert weitere folgen.

An den Fahrzeugen entstanden durch die Unfälle Sachschäden in Höhe von insgesamt 8500 Euro.

Gefälschter Führerschein

Karlstadt. Am Samstagabend führten Beamte der Polizeiinspektion Karlstadt eine Kontrolle eines Pkws in Karlstadt durch. Der 21- jähriger Fahrzeugführer händigte hierbei einen ukrainischen Führerschein aus. Bei der Überprüfung des Dokuments wurde festgestellt, dass es sich offensichtlich um eine Totalfälschung handelt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

mkl/Polizei Karlstadt