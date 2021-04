Polizei warnt: Betrügerische Paketbenachrichtigungen

In den vergangenen Wochen wurde bereits von Polizei und LKA vor betrügerischen Nachrichten gewarnt. Die Nachrichten werden Handybesitzern als SMS geschickt und beinhalten einen Link, in dem eine Zustellbenachrichtigung für ein Paket bestätigt werden soll. Beim Öffnen lädt sich eine Schadsoftware auf das Handy, die Daten ausspäht und unbemerkt übermittelt.

Auch am Montag meldete sich wieder eine ganze Reihe von Bürgern, die solche Benachrichtigungen erhalten und zum Teil auch geöffnet hatten.

Die Polizei möchte deshalb nochmals darauf hinweisen, dass bei dem Erhalt solcher Nachrichten zunächst geprüft werden sollte, ob tatsächlich ein Paket erwartet wird und dem Paketdienst auch die Handynummer bekannt ist. Zudem ist an dem Link noch vor dem Anklicken ersichtlich, ob er tatsächlich den Begriff eines bekannten Paketdienstes enthält. Im Zweifelsfall sollte die Nachricht ungeöffnet gelöscht werden.

Reh bei Verkehrsunfall verendet

Mömlingen. Tödlich endete in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Verkehrsunfall für ein Reh. Das Tier war um 01.30 Uhr auf der Strecke zwischen Pflaumheim und Mömlingen auf die Straße gesprungen und von einem Pkw erfasst worden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.