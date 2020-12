Polizei Unterfranken warnt: An der A3 bei Fronberg keine Anhalter mitnehmen

Nach einem Einbruch in Schweinfurt konnte am A3- Rastplatz Fronberg das flüchtige Fahrzeug angehalten und ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Eine weitere tatverdächtige Person konnte jedoch in den Wald fliehen.

Die Polizei Unterfranken weist daher darauf hin, im Bereich des Rastplatzes Fronberg, zwischen den Anschlussstellen Helmstadt und Marktheidenfeld, keine Anhalter mitzunehmen.

sob/Polizei Unterfranken