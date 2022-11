Polizei und Feuerwehr beenden Ruhestörung in Wörth

Erheblich zu laut feierte ein 52-Jähriger seinen Geburtstag und sorgte für mehrere Einsätze der Polizei. Da es bereits wiederholt in kurzer Zeit zu Ruhestörungen kam und der Mieter auf mehrmaliges Klingeln und Klopfen der Polizei nicht reagiert hatte, öffnete die angeforderte Feuerwehr die Wohnungstür.

Die Beamten stellten die Musikanlage als anfängliche Quelle der Ruhestörung sicher. Doch kurze Zeit später mussten die Beamten erneut ausrücken; da der 52-Jährige nun laut schrie und über den Fernseher Musik hörte. Mit der Sicherstellung des Stromkabels des Fernsehers und der Androhung eines möglichen Gewahrsams; kehrte dann endlich Ruhe in Wörth ein:

Unzulässige LED-Beleuchtung eingebaut - Polizei stoppt Fahrer in Obernburg

OBERNBURG, LKR. MILTENRBERG. Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend gegen 19:10 Uhr stellten Beamte der Polizei Obernburg fest, dass ein 37-Jähriger unzulässige LED-Leuchtmittel in die Scheinwerfer seines Autos eingebaut hatte. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung.

E-Scooter Fahrer unter Strom in Klingenberg

KLINGENBERG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Bei der Verkehrskontrolle eines E-Scooter Fahrers am Freitagvormittag gegen 10:10 Uhr in der Wilhelmstraße stellten Beamte der Polizei Obernburg fest, dass der 32-jährige Fahrer ordentlich unter Strom stand. Neben einer Atemalkoholkonzentration von 0,46 Milligramm war auch ein freiwilliger Urintest positiv auf Amphetamin. Für den E-Scooter Fahrer ging es dann in einem Streifenwagen weiter in ein Krankenhaus zur Blutentnahme.

Von Hund ins Bein gebissen - Jugendlicher Hundehalter läuft einfach weg

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Ein bislang unbekannter Hund biss am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr einem 54-Jährigen in der Straße „Am Stachus“ ins Bein. Laut der Aussage des 54-Jährigen war der braune, ca. kniehohe Hund mit einem vermutlich 16 Jahre alten Jugendlichen unterwegs. Dieser kümmerte sich jedoch nicht um den Vorfall und lief mit seinem Hund in Richtung Känguruh Viertel weg. Der Verletzte musste sich in einem Krankenhaus ambulant behandeln lassen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Einbruch in leer stehendes Einfamilienhaus - Täter drangen über die Terrassentür ein

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. In ein gegenwärtig leer stehendes Einfamilienhaus in der Kolpingstraße drangen am Samstag unbekannte Täter gewaltsam ein und entwendeten dem Sachstand nach Bargeld sowie eine Uhr. Einem mit der Gartenpflege beauftragten Landschaftsgärtner fiel am Samstagmittag gegen 14:00 Uhr die eingeschlagene Terrassentür auf. Die Ermittlungen der alarmierten Polizei Obernburg ergaben, dass sich der oder die Täter auch an einem im Keller eingebauten Tresor zu schaffen gemacht hatten. Der genaue Beuteschaden konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Die Tat kann auf den Zeitraum von Samstag 00:00 Uhr bis Samstag 13:30 Uhr eingegrenzt werden.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei auch um Hinweise. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Kolpingstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857 1733 zu melden.

Durch vermutlich unverschlossene Terrassentür in Haus eingedrungen

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Vermutlich durch eine unverschlossene Terrassentür drang in der Zeit von Freitag 17:45 Uhr bis Samstag 08:00 Uhr ein Unbekannter in ein Haus in der Weinbergstraße ein. Im Haus durchwühlte der Täter sämtliche Schränke und Schubladen. Dem gegenwärtigen Ermittlungsstand nach wurde jedoch nichts entwendet. Da momentan keine Hinweise auf den Täter vorliegen, bittet die Polizei Obernburg auch um Zeugenhinweise.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken