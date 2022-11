Polizei und Feuerwehr als Ziegenflüsterer auf der B8 bei Bischbrunn

Dafür musste die Strecke sogar kurzzeitig für den Verkehr voll gesperrt werden. Drei aufmerksame Insassen eines Fahrzeugs waren zwischen 17 und 18 Uhr in Richtung Aschaffenburg unterwegs und hatten die Tiere bemerkt. Sie hielten an und informierten die Integrierte Leitstelle.

So einfach war es dann doch nicht: Die Ziegen schienen zwar unaufgeregt, nahmen dann aber erstmal den Weg querfeldein in den nächtlichen Wald, die Feuerwehr hinterher.

Vor Ort erwiesen sich Polizei und Feuerwehr als wahre Ziegenflüsterer: Denn rasch konnten sie sich den Tieren nähern und so die Situation unter Kontrolle bringen. Allerdings: Wie jetzt die Ziegen einfangen? Die spazierten nämlich augenscheinlich unaufgeregt immer weiter - nur jetzt sozusagen eskortiert von Feuerwehr und Polizei.

Ja, das tierische Quartett nahm sogar seinen Weg in den nächtlichen Spessartwald, was die Einfangaktion nicht einfacher machte. Ein Happyend gab es aber dann doch: Um 18.38 Uhr - so das Polizeiprotokoll - konnte der Besitzer die vier Ziegen abholen und nach Hause bringen. Denn parallel zur Aktion auf der B8 hatte die Polizei das Ziegen-Herrchen ausfindig gemacht.



Im Einsatz war bei der Aktion übrigens die Autobahnpolizei Aschaffenburg-Hösbach, die normalerweise ihren Tätigkeitsschwerpunkt auf der A3 hat - also für die Damen und Herren am Samstagabend ein doppelt außergewöhnlicher Einsatz. Aber auch für die Bischbrunner Feuerwehr war der Job als Ziegenflüsterer mal etwas ganz anders...

Manuela Klebing