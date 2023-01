Polizei übt in  Lohrer Schulzentrum

Die Übung selbst findet in den Räumen des Schulzentrums statt. Es soll keine Auswirkungen auf den Straßenverkehr geben. Solche Übungen, wie diese am Nägelsee-Schulzentrum, finden mehrmals jährlich im Rahmen des polizeilichen Einsatztrainings statt. Wie Polizeisprecher Martin Kuhn auf Anfrage mitteilte, wurden die Eltern entsprechend in einem Elternbrief informiert. Zu Details der Übung wollte er sich nicht äußern. Ähnliche Trainings hätten in der Vergangenheit stattgefunden etwa in der alten Augenklinik am Röntgenring in Würzburg.

rbb/dc