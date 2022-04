Polizei sucht Zeugen zu zwei Unfällen auf A3

Goldbach, A 3 Ri. Würzburg. Zu einem Unfall zwischen einem Sattelzuggespann und einem roten Audi kam es am Donnerstag um 18:30 Uhr an der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost. Der Sattelzug befuhr die A 3 in Richtung Würzburg auf dem rechten Fahrstreifen, während der Audi in gleicher Richtung auf die Autobahn auffuhr. Weshalb es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Kollision kam, ist derzeit unklar, da beide Beteiligte hierzu widersprüchliche Angaben machen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizei in Hösbach zu melden.

Aschaffenburg, A 3 Ri. Frankfurt. Zur Klärung eines Unfallhergangs auf Höhe Aschaffenburg in Fahrtrichtung Frankfurt, am Donnerstag um 20:40 Uhr, sucht die Verkehrspolizei Zeugen. Zum Unfallzeitpunkt verlor der Fahrer eines weißen BMW 430d die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Außenschutzplanke. Bei einem weiteren, eventuell beteiligen, Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Mercedes E220. Zum genauen Ablauf des Unfalls gibt es gegensätzliche Angaben der beiden Fahrzeugführer.

Baum an A3 bei Bischbrunn umgeknickt

Bischbrunn, A 3 Ri. Würzburg. Auf Höhe Bischbrunn knickte am Donnerstagnachmittag ein Baum aufgrund von Starkwind um und stürzte auf den Seitenstreifen der A 3. Vereinzelte Äste ragten bis auf den rechten Fahrstreifen. Durch den umgestürzten Baum wurde der Wildschutzzaun beschädigt. Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff waren zur Beseitigung des Baumes vor Ort. Für die Dauer der Räumungsarbeiten wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Angerunken am Steuer eines Lastwagens auf der A3

Stockstadt, A 3 Ri. Frankfurt. Bei der Verkehrskontrolle eines Lkw, am Donnerstag gegen 08:00 Uhr, wurde beim Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert über 0,5 Promille. Dieser Wert wurde an einem gerichtsverwertbaren Gerät auf der Dienststelle der Verkehrspolizei bestätigt. Erst nachdem der Wert bei dem 49-jährigen Kraftfahrer wieder unter 0,5 Promille gesunken war, konnte er die Weiterfahrt antreten.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach