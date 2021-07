Polizei sucht Zeugen zu Sachbeschädigungen in Miltenberg

Bericht zu Vandalismus in Miltenberg

Beim Ausweichen Leitplanke geschrammt

Bürgstadt. Am Dienstag, um 17.30 Uhr, befuhr ein 39-jähriger mit seinem Renault die Staatsstraße von Bürgstadt kommend in Richtung Großheubach. Er befuhr gerade die Abfahrt nach Großheubach, als ihm auf seiner Fahrspur ein silbernes Auto entgegenkam. Er lenkte nach rechts, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und touchierte dabei die Leitplanke. Das silberne Auto fuhr weiter in Richtung Kleinheubach. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.