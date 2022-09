Polizei sucht Zeugen nach Unfallfluchten in Michelstadt und Erbach

Der verursachte Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Die Polizei in Erbach ermittelt und fragt: Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben?

Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06062/9530 entgegengenommen.

Erbach. In der Damaschkestraße wurde am Sonntag (4.9.) zwischen 15.30 und 18.30 Uhr durch einen bisher unbekannten Verursacher ein schwarzer Opel Zafira offensichtlich angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Die Polizei in Erbach ermittelt und fragt: Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben?

Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06062/9530 entgegengenommen.