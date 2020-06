Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf A3 bei Seligenstadt am Samstagabend

Eine 25-Jährige aus Essen fuhr am Samstagabend gegen 18.45 Uhr mit ihrem schwarzen BMW Mini die Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg vom Autobahndreieck Seligenstadt kommend die linke Fahrspur. Der bislang unbekannte Fahrer eines vermutlich weißen Transporters wechselte plötzlich von der mittleren auf die linke Fahrspur, ohne auf den Mini zu achten. Die junge Frau konnte einen Aufprall nicht verhindern, kam ins Schleudern und prallte in die rechte Leitplanke. Der Fahrer des Transporters fuhr danach einfach weiter, ohne sich um die Verunfallte zu kümmern und ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch den Aufprall wurde die 25-Jährige leicht verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Verkehrsunfallgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Seligenstadt : Unbekannter verursacht einen Schaden von 1.200 Euro und haut ab

Einen Schaden von rund 1.200 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag im Steinweg an einem geparkten Fahrzeug hinterlassen und ist einfach weggefahren. Der beschädigte Wagen, ein schwarzer Skoda Oktavia mit Aschaffenburger Kennzeichen, stand von 7.25 Uhr bis 15.10 Uhr gegenüber der dortigen Kita. Es ist daher denkbar, dass der Verursacher rückwärts ausparkte und gegen die Fahrertür des Skoda stieß. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 89300.

stru/Polizei Südosthessen