Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung in Mömbris-Schimborn

Gegen 21 Uhr kam es an der Bierinsel zu einer Streitigkeit zwischen zwei jungen Männern. Ein 18-Jähriger schlug mit einem Bierglas mehrfach gegen die linke Kopfseite eines 24-jährigen Mannes. Die Polizei wurde zur Tatzeit nicht verständigt, da der 24-Jährige zunächst davon ausging, unverletzt zu sein. Im Nachgang begab er sich ins Krankenhaus nach Wasserlos, wo eine Schädelprellung attestiert wurde.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Unfallflucht

Alzenau-Hörstein. Am Montag zwischen 13.00 und 18.00 Uhr wurde in der Seligenstädter Straße ein BMW von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Pkw war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Schaden an der linken vorderen Fahrzeugfront (circa 1.000 Euro).

Benzin gestohlen

Kahl. Zwischen Samstag- und Montagabend wurden aus einem Opel, der im Lerchenrain abgestellt war, mehrere Liter Benzin abgezapft. Der Täter hatte zunächst den Tankdeckel geöffnet und den Tankverschluss abgerissen. Dabei entstand ein Schaden von circa 100 Euro.

Kennzeichen geklaut

Kahl. Ein Unbekannter entwendete zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen das vordere Kennzeichen eines Mercedes. Der Pkw war zur Tatzeit vor einem Anwesen in der Bahnhofstraße abgestellt.

Mountainbike verschwunden

Alzenau. Bereits am Donnerstag letzter Woche wurde in der Prischoßstraße ein Mountainbike entwendet. Das schwarze Rad der Marke Ghost war zwischen 08 und 11.30 Uhr am Fahrradständer der Karl-Amberg-Schule abgestellt. Der Schaden beträgt 600 Euro.

Hinweise in allen Fällen an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Pressebericht der Polizeiinspektion Alzenau / grr