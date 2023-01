Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntag, 8 Uhr, und Montag, 8 Uhr, wurde in der Flachstraße der Akku von einem Pedelec gewaltsam entfernt. Dabei wurde auch das zurückgelassene Zweirad beschädigt. Alleine der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro. Das Rad war am Fahrradstellplatz der Technischen Hochschule abgestellt.

?Goldbach. In der Silvesternacht kam es zu gleich zwei Sachbeschädigungen an Pkw, die im Hösbacher Weg nahe beieinander geparkt waren. Beschädigt wurden ein grauer BMW und ein schwarzer Mazda. Die Tatzeit liegt zwischen 19.10 Uhr und 1.15 Uhr.??Mainaschaff. In der Zeit zwischen Montag, 18.00 Uhr, und Dienstag, 12.30 Uhr, wurde ein roter Mercedes CLA offenbar mutwillig in der Gartenstraße an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt.

?Großostheim-Wenigumstadt. Zwischen Silvester und Montag, 15.30 Uhr, wurde ein Zeitungsrohr in der Sebastianistraße vermutlich mit einem Böller beschädigt. Der Tatzeitraum lässt sich bisher nicht näher eingrenzen.

Hinweise an die Polizei Aschaffenburg:?Tel. 06021 857 2230

Kahl. Zwischen Silvester und dem gestrigen Dienstag, 11.30 Uhr, wurde ein Briefkasten in der Mozartstraße mit einem Böller beschädigt. Der Tatzeitraum lässt sich bisher nicht näher eingrenzen.

Hinweise an die Polizei Alzenau:?Tel. 06023 944 067

