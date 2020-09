Polizei sucht Umweltverschmutzer von Alzenau

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Industriegebiet Alzenau Süd entstand am Dienstagnachmittag ein Schaden von circa 600 Euro. Gegen 17.15 Uhr rangierte eine 23-jährige Daimler-Fahrerin rückwärts und beschädigte dabei die Front eines Seat. Dessen 21-jähriger Fahrer stand hinter dem Daimler und wartete.

Mercedes in Michelbach mutwillig beschädigt

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag um 16 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Spessartstraße einen ihr namentlich bekannten Mann, der sich an einem abgestellten Mercedes zu schaffen machte und diesen im Heckbereich zerkratzte. Die Polizei ermittelt nun gegen den 42-jährigen Mann wegen Sachbeschädigung. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau