Polizei sucht Mehrfach-Einbrecher in Waldbrunn

Bereits mehrfach hat ein Unbekannter in der Vergangenheit am Köhlerbrunnen in Waldbrunn bei Nacht das Grundstück eines Einfamilienhauses aufgesucht. Dabei hat er aus dem Carport vor dem Eingang des Hauses mittlerweile insgesamt fünf Paar Laufsportschuhe im Gesamtwert von ca. 300 Euro entwendet. Eine zwischenzeitlich vom Geschädigten aufgestellte Überwachungskamera hielt den vermeintlichen Täter mehrfach beim erneuten Absuchen des Grundstücks nach einer möglichen Beute auf Video fest.

Es handelt sich bei der Person um einen ca. 35-45 Jahre alten Mann mit Brille. Der Mann hat kurzes helleres Haar mit leichten Geheimratsecken. Bei seiner Suche trug er jeweils eine kurze Hose und einen Pulli. Für die Absuche auf dem Grundstück verwendete er eine kleine Taschenlampe. Es ist durchaus davon auszugehen, dass sich der Unbekannte auch auf weiteren Grundstücken in der Nähe umgeschaut hat. Weitere Anzeigen wegen Diebstahl liegen im Moment jedoch nicht vor.

Am Montagnachmittag wurde am Hohlweg in Randersacker ein Gartenhaus aufgebrochen. In der Hütte befand sich jedoch nichts an Wert, daher entstand nur ein geringer Sachschaden.

Sachbeschädigung durch Graffiti

In Leinach an der Kilianstraße wurde im Laufe des Wochenendes ein Graffiti mit dem Schriftzug „113“ an die Rückseite einer Lagerhalle gesprüht. Es entstand Sachschaden von ca. 150 Euro.

Diebstahl aus Auto

Zwischen Samstag und Montagvormittag entwendete ein Unbekannter in Zell im Dr-Bolza-Ring ein Navigationsgerät der Marke Garmin, sowie diverses Münzgeld aus einem silbernen VW-Golf. Das Auto war im Tatzeitraum vermutlich nicht verschlossen. Es entstand ein Beuteschaden von ca. 120 Euro.

Wer Hinweise zu einer der Fälle hat soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land melden. Telefon: 0931/457-1630

palu/Polizei Würzburg