Polizei sucht mehrere Unfallflüchtige

Elsenfeld. Zwischen Samstag, 21 Uhr, und Montag, 10.15 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an einem grauen Golf Plus. Der an der Front beschädigte Pkw war in der Elbinger Straße zwischen den dortigen Garagenreihen abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022 6290 entgegen.

Bürgstadt. Am Montag wurde eine rote Mercedes B-Klasse auf dem Norma Parkplatz an der Beifahrertüre beschädigt. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 11.30 Uhr und 16 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371 9450 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken