Polizei sucht Hinweise auf Ladendiebin in Lohr

Die Polizei geht davon aus, dass es sich in allen Fällen um dieselbe Täterin handelt. Die gesuchte Person wird wie folgt beschrieben: Weiblich, etwa 40 Jahre, 1,60 Meter groß, hagere Gestalt, schulterlange Haare; sie führte teilweise einen blauen Rucksack mit sich.

Hinweise auf die gesuchte Täterin nimmt die Polizei Lohr unter Tel. 09352/8741-0 entgegen.

Lohr. Am Freitagabend sind in einem Lebensmittelladen in der Rexrothstraße in Lohr Tabakwaren gestohlen worden. Ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger entwenden verschiedene Tabakwaren im Wert von 15 Euro. Der 14-Jährige steckte die Tabakwaren in seine Bauchtasche, während der 13-Jährige Schmiere stand. Beide wollten anschließend den Markt verlassen, ohne zu bezahlen. Sie wurden allerdings vom Ladendetektiven beim Diebstahl beobachtet und ins Büro gebeten. Die Minderjährigen hätten das Diebesgut ohnehin erst mit Volljährigkeit erwerben dürfen.

Pkw am Aldi-Parkplatz beschädigt

Lohr. Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr kam es in der Rechtenbacher Straße in Lohr zu einer Beschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Der 34-jährige Fahrzeugführer parkte seinen schwarzen Seat auf dem Parkplatz des dortigen Lebensmittelladens. Als er 20 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine Delle in seinem Kofferraumdeckel fest. Der Verursacher hatte den Schaden nicht gemeldet und sich entfernt. Der Schaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lohr. am Main unter Tel. 09352/8741-0 zu melden.

Polizei Lohr/mm