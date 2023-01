Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades in Klingenberg

Nach dem versuchten Diebstahl eines Fahrrades am Samstagabend am Bahnhof Klingenberg sucht nun die Polizei nach dem Besitzer des Fahrrades. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich gegen 19:30 Uhr zwei Männer an dem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen machten. Nach wenigen Minuten nahmen sie von ihrem Vorhaben jedoch Abstand und gingen zum Bahnsteig. Dort unterzog sie eine hinzugezogene Streife der Polizei Obernburg einer Kontrolle. Im Zuge der weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nun nach dem Besitzer des rot/schwarzen Cityrades der Marke Winora.

Weitere Zeugenaufrufe

WÖRTH AM MAIN. Vermutlich mit einem Pflasterstein ist von Freitag 21:00 Uhr bis Samstag 05:00 Uhr die Scheibe eines türkischen Schnellimbisses in der Presentstraße von einem Unbekannten eingeschlagen worden. Bei der Anzeigenaufnahme stellte die Polizei Oberburg zusätzlich Hebelspuren an der Eingangstür fest.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

STADTPROZELTEN. Am Samstagmittag ist von 11:30 bis 12:30 Uhr in der Hauptstraße 139 der linke Außenspiegel eines geparkten blauen Ford Fiestas abgefahren worden.

ERLENBACH AM MAIN. Ein Zaun ist in der Spessartstraße mit Graffiti besprüht worden. Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass sich die Tat in der Zeit von Freitag 18:00 Uhr bis Samstag 09:00 auf Höhe der Hausnummer 2 ereignet haben muss. Die Reinigungskosten werden vermutlich 300 Euro betragen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Polizeimeldungen aus dem Kreis Miltenberg