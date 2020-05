Polizei stoppt Rasende Flucht auf der A3 - Fahrer unter Drogen

Am Freitag gegen 9.08 Uhr wollten Beamte einen 43-jährigen Fahrer eines VW Golf an der Anschlussstelle Hösbach einer Verkehrskontrolle unterziehen und schaltete den Anhaltesignalgeber mit “BITTE FOLGEN” sowie das Blaulicht ein. Der Fahrer folgte der Streife zunächst auf den Ausfädelungsstreifen und wechselte kurz vor der Fahrbahntrennung zurück auf die Hauptfahrbahn in Würzburg und beschleunigte seinen Golf auf bis zu 180 km/h und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen.

Als die Streife aufschloss öffnet dieser auf Höhe des Parkplatzes Röthenwald sein Fahrerfenster und warf ein unbekanntes Tütchen aus dem Fenster. Als eine weitere Streife aufschloss warf er auf Höhe Autobahnkilometer 226 erneut ein Tütchen aus dem Fahrerfenster eher dieser die Geschwindigkeit reduzierte. Der Golf-Fahrer konnte an der Anschlussstelle Weibersbrunn letztendlich durch zwei Streifen angehalten und kontrolliert werden. Durch drei weitere Streifen, unter anderem einem Dienst-Hund, wurde die Richtungsfahrbahn Passau/Linz für circa 10 Minuten vollgesperrt.

Hier konnte ein Tütchen mit weißen Anhaftungen von Amphetamin aufgefunden werden. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 43-jährige Fahrer wies drogentypische Auffälligkeiten auf. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf Amphetamin. Er musste sich auf der Dienststelle einer Blutprobe unterziehen und die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Fehler beim Fahrstreifenwechsel auf A3 deckt Urkundenfälschung auf

Kleinostheim. Ein kleiner Unfall auf der A3 bei Kleinostheim in Fahrtrichtung Würzburg hatte unangenehme Folgen für einen Geschädigten. Ein Peugeot-Fahrer hatte beim Fahrstreifenwechsel einen BMW übersehen und geschrammt. Der Fahrer des BMW war jedoch mit einem gefälschten Führerschein unterwegs.

Ein 19-jähriger Fahrer eines Peugeot befuhr am Freitagvormittag gegen 11:30 Uhr den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Würzburg und übersah beim Fahrstreifenwechsel auf den mittleren Fahrstreifen einen 35-jährigen Fahrer eines BMW. Dem 19-jährigen wird eine Verkehrsordnungswidrigkeit vorgeworfen. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte der Geschädigte des Unfalls den Beamten einen gefälschten griechischen Führerschein vor, welcher gegen Bescheinigung beschlagnahmt wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Des weiter wurde gegen den 35-jährigen ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung amtlicher Ausweise und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

dc/Meldungen der Verklehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach