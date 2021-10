Polizei stoppt in Lohr Autofahrer ohne gültigen Führerschein

Da der Fahrzeugführer bereits seit über einem Jahr einen festen Wohnsitz in Deutschland begründete, findet seine Fahrerlaubnis im Inland gemäß der Fahrerlaubnisverordnung keine Anerkennung mehr.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fah-rens ohne Fahrerlaubnis.

Ehrlicher Finder

Lohr. Am Freitagnachmittag gab ein älterer Mann einen schwarzen Adidas Geldbeutel ohne Aus-weisdokumente, jedoch mit 40,55 € selbstlos bei der Polizeiinspektion ab. Diesen hatte er zuvor in der Turmstraße herrenlos aufgefunden. Am Abend kam der 15jährige Verlierer im Beisein seiner Mutter zur Dienststelle. Sie konnten den Geldbeutel sehr detailliert beschreiben und den Inhalt genau beziffern, weshalb ihnen das Portemonnaie wieder ausgehändigt wurde. Leider wollte der Finder seine Personalien nicht angeben.

Die Polizeiinspektion Lohr bedankt sich auf diesem Wege herzlich für die Aufrichtigkeit.

Lohr. Im Laufe des Freitagnachmittages wurden von der Polizeiinspektion Lohr a.Main zwei Lkw-Fahrer beanstandet. Einer der beiden wurde im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung abzüglich Toleranz mit 21 km/h zu schnell gemessen. Der andere befuhr verbotswidrig eine für ihn gesperrte Straße, indem er durch die Baustelle in der Rechtenbacher Straße fuhr.

Die für die Verkehrsordnungswidrigkeiten festgesetzten Bußgelder konnten beide Männer vor Ort und Stelle mit dem neuen Card-Cash-Terminal der Polizeiinspektion Lohr a.Main mittels Kreditkarte bezahlen und ihre Fahrt anschließend fortsetzen.

mci / Quelle: Polizei Lohr