Polizei stoppt Go-Kart im Altfelder Straßenverkehr

Wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erhält der Fahrzeugeigentümer nun eine Anzeige.

Trunkenheitsfahrt durch Atfeld

Altfeld/Lkr. Main-Spessart Mit rund 1,6 Promille saß ein 22jähriger Auszubildender aus dem Raum Aschaffenburg in der Nacht zum Freitag am Steuer seines Fahrzeuges. Er wurde, gegen 01:00 Uhr, in der Nähe der Autobahnauffahrt bei Altfeld von einer Polizeistreife angehalten. Nach einer Blutentnahme konnte der junge Mann die Polizeiwache wieder verlassen. Allerdings ohne seinen Führerschein, der sofort eingezogen wurde.