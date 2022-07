Polizei stoppt defektes Auto in Marktheidenfeld

Gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung verstieß am Sonntag der Fahrer eines Kleintransporters. Dieser fiel gegen 11:30 Uhr einer Polizeistreife in der Triefensteiner Straße auf, weil sich das Fahrzeug äußerlich in einem schlechten Zustand befand. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass technische Defekte sowie u.a. eine unzureichende Bereifung mit Rissen und ungenügendem Profil vorlagen. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden, das Fahrzeug verkehrssicher abgestellt und die Fahrzeugschlüssel bis nach Beseitigung der technischen Mängel sichergestellt. Den 37-jährigen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 90 € sowie einen Punkt in Flensburg.