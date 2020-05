Polizei stoppt betrunkenen Fahrradfahrer in Miltenberg

Am Freitagabend, gegen 22.35 Uhr, wurde in der Brückenstraße in Miltenberg ein in Schlangenlinien fahrender Radfahrer festgestellt. Nachdem er starke Ausfallerscheinungen zeigte und zudem ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über einem Promille ergab, wurde beim Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Der 49-jährige Mann muss sich nun wegen einem Vergehen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Betäubungsmittelsicherstellung bei Personenkontrolle

Kleinheubach - Am frühen Samstagmorgen, sollte ein 39-jähriger Fahrradfahrer in der Hauptstraße in Kleiheubach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei Erblicken des uniformierten Streifenfahrzeugs griff sich der Radfahrer hektisch in seine Hosentasche und warf im Anschluss einen Gegenstand unter ein dortig geparktes Fahrzeug. Bei der anschließenden Überprüfung wurde eine geringe Menge Marihuana festgestellt. Dem Mann erwartet nun ein Strafanzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Sachbeschädigung durch Schmierereien

Schneeberg – Am Samstagmorgen wurden Graffiti-Schmierereien an einer Hauswand und zwei Schaufensterkästen festgestellt. Hier wurde jeweils ein kurzer Schriftzug, ein sogenannter „Tag“ mit schwarzer Farbe angebracht. So entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Kann jemand Hinweise auf Tat oder Täter geben? Wenden Sie sich bitte an die PI Miltenberg, 09371 9450.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg