Polizei stoppt betrunkenen Fahrer in Lohr

Ein Atemvortest ergab einen Wert von über 1,6 Promille Atemalkoholkonzentration. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme im Klinikum Main-Spessart durchgeführt. Auf den Fahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Meldung der Polizeiinspektion Lohr

Mutwillig Verteilerkasten beschädigt

Arnstein, Lkr. Main-Spessart: In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein Verteilerkasten auf dem Cancale-Platz in Arnstein beschädigt. An diesem ist eine Eckleiste herausgebrochen und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.



Hinweise zur Sachbeschädigung werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

Auffahrunfall in Zellingen

Zellingen, Lkr. Main-Spessart: Am Donnerstag um 08:15 Uhr kam es an der Ampelkreuzung der Staatsstraße von Erlabrunn in Richtung Zellingen zu einem Auffahrunfall. Hier hatte ein 33-Jähriger einen vor ihm aufgrund des Rotlichts haltenden Lkw übersehen und fuhr mit seinem Dacia auf. Verletzt wurde durch den Unfall niemand und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.800 Euro.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt