Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Lohr

Durch die Streife konnte der Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt. An dem Pkw konnten frische Unfallschäden festgestellt werden. Ein Zusammenhang zu einem Verkehrsunfall konnte bisher noch nicht hergestellt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Unfallschäden im Bereich der Rechtenbacher Straße geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Lohr am Main entweder per Email ppufr.lohr.pi@polizei.bayern.de oder per Telefon 09352/87410 zu melden.

Meldung der Polizeiinspektion Lohr

Mit Drogen in Karlstadt unterwegs

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Mittwoch um 18:30 Uhr wurden durch Polizeibeamte zwei Personen am Bahnhof in Karlstadt einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten zum einen bei einem 24-Jährigen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Weiterhin wurde im Anschluss bei einer 17-jährigen Jugendlichen ebenfalls eine geringe Menge Marihuana festgestellt.

Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und gegen die Beiden wurde je ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmittel eingeleitet.

Meldung der Polizeiinspektion Karlstadt

Polizei klart Unfallflucht in Esselbach

Esselbach, Lkr Main-Spessart Eine Unfallflucht am Mittwochmorgen konnte dank eines aufmerksamen Zeugen schnell aufgeklärt werden. Gegen 06:55 Uhr befuhr ein 52-jähriger Rollerfahrer die Hauptstraße von Bischbrunn kommend in Richtung Kredenbach. Auf Höhe der Sparkasse musste er an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeifahren. Zeitgleich wendete ein Mercedesfahrer an einem gegenüberliegenden Parkplatz und übersah dabei beim Rückwärtsfahren den Rollerfahrer.

Dieser versuchte noch abzubremsen, konnte aber eine Kollision mit dem Heck des Mercedes nicht verhindern. Der bis dahin unbekannte Fahrer des Mercedes wartete einige Sekunden vor Ort, setzte dann aber ohne auszusteigen seine Fahrt in Richtung Kredenbach fort. Durch den Aufprall erlitt der Rollerfahrer Schmerzen im Bereich der Hüfte und seines Rückens, außerdem wurde der Roller an der rechten Seite verkratzt. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen des Mercedes gemerkt.

So konnte der Unfallverursacher von der Polizei schnell ermittelt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 1500 €.

Bericht der Polizeiinspektion Marktheidenfeld