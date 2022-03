Polizei stoppt angetrunkenen Autofahrer in Arnstein

Am Montag um 18.06 Uhr wurde in der Hochbergstraße in Arnstein ein Verkehrsteilnehmer kontrolliert, der mit einem weißen VW unterwegs war. Da bei der Kontrolle Alkoholgeruch festgestellt wurde und ein Vortest auf Atemalkohol positiv verlief, wurde der Fahrer zur Dienststelle der Polizeiinspektion Karlstadt gebracht. Dort ergab der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde nicht gestattet, ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

dc/Meldung der Polizei Karlstadt