Polizei stellt nach Streit in Marktheidenfeld Butterflymesser sicher

Im Rahmen eines Streites unter Jugendlichen und Erwachsenen in der Ludwigstraße wurde ein verbotenes Messer sichergestellt. Das sogenannte Butterfly-Messer befand sich im Fahrzeug eines 30-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis. Der Besitz stellt ein Vergehen nach dem Waffengesetz dar. Eine Anzeige folgt.

Betrunkene Autofahrerin schrammt Ford beim Einparken in Triefenstein

Triefenstein-Lengfurt, Lkr. Main-Spessart. Mit einem deutlichen Promillewert war eine 36-jährige aus dem Landkreis am Dienstagabend mit ihrem Opel unterwegs. Gegen 21.00 Uhr parkte sie Vor einem Anwesen in der Kurt-Schumacher-Straße ein. Dabei streifte sie mit dem hinteren linken Kotflügel einen geparkten Ford. Im Zuge der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,68 Promille. Daraufhin wurde die Unfallverursacherin zur Dienststelle verbracht, wo ihr Blut entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt ca. 2000 Euro.