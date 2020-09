Polizei stellt mehrere Kilogramm Drogen in Thüngersheim sicher

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen des Polizeipräsidiums Frankfurt geriet ein in Thüngersheim lebendes Paar in den Fokus der Ermittler. Am frühen Mittwochmorgen durchsuchte die Kripo Würzburg auf richterliche Anordnung die Wohnung des Paares und stellte neben mehreren tausend Euro Bargeld, rund 1100 Gramm Amphetamin, 2000 Gramm Haschisch, knapp 300 Gramm Marihuana, 11 Gramm Kokain, mehr als 200 XTC-Tabletten sowie weitere Kleinstmengen sicher. Zusätzlich zu den Betäubungsmitteln stießen die Beamten noch auf eine Machete sowie ein Messer und stellten diese ebenfalls sicher. Anschließend vollstreckte die Polizei den bereits gegen den Tatverdächtigen vorliegenden Haftbefehl und nahmen seine Partnerin vorläufig fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg führte die Kripo die Tatverdächtige am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ wegen des dringenden Tatverdachts des bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einen Haftbefehl. Im Anschluss kam die Thüngersheimerin, wie auch ihr Lebenspartner, in eine Justizvollzugsanstalt.

mci / Quelle: Polizei Unterfranken