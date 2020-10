Die Kontrolle der Verkehrspolizei fand gegen 17.45 Uhr in der Aschaffenburger Straße statt. Der Fahrer, ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg, verhielt sich dabei zunehmend nervös. Es ergaben sich Anhaltspunkte, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Als die Beamten sein Auto genauer unter die Lupe nahmen, entdeckten sie in einem vermeintlich guten Versteck rund 1,1 Kilogramm Cannabis. Sie stellten das Rauchgift sicher und nahmen den alleinigen Fahrzeuginsassen vorläufig fest.

Bei dem Festgenommenen wurde eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt. Er blieb bis zum Folgetag in Polizeigewahrsam, bevor er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Dieser erließ gegen den 22-Jährigen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt.

xere/Polizei Unterfranken