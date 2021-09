Polizei stellt kiloweise Rauschgift im Kreis Bad Kissingen sicher

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Kissingen suchten am frühen Montagabend einen 45-Jährigen auf, da dieser eine gerichtlich angeordnete Geldstrafe nicht beglichen hatte. Bei Nichtzahlung drohte dem Mann rund ein Monat einer sogenannten Ersatzfreiheitsstrafe. Nachdem die Polizisten den Gesuchten angetroffen hatten, nahmen sie typischen Marihuanageruch wahr, der aus der Wohnung des Beschuldigten strömte. Die in der Folge durchgeführte Absuche der Räumlichkeiten brachten schließlich rund vier Kilogramm Amphetamin, 260 Ecstasytabletten sowie 200 Gramm Marihuana zu Tage. Neben dem Rauschgift stellten die Beamten auch Datenträger und Bargeld sicher. Die Gegenstände dienen als Beweismittel in dem nun geführten Strafverfahren gegen den 45-Jährigen.

Der mutmaßliche Rauschgifthändler wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft des Mannes wegen des Verdachts auf Handel mit nicht geringen Mengen Betäubungsmitteln an. Der Beschuldigte wurde in eine JVA überstellt.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt, die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der Drogen, übernommen.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken