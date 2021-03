Polizei stellt Haschisch in Kleinheubach sicher

Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Mann eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Mit E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Miltenberg. Am Freitagabend, gegen 19 Uhr wurde in Miltenberg ein 32-jähriger Mann, der mit seinem E-Scooter unterwegs war, einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser an seinem E-Scooter kein aktuelles Versicherungskennzeichen (Jahr 2021) angebracht hatte. Der E-Scooter war somit nicht versichert. Den Mann musste seinen Weg schiebend fortsetzen. Zudem erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass seit dem 01.03.2021 Versicherungskennzeichen für das Jahr 2021, in der Farbe Blau, an entsprechenden Fahrzeugen angebracht sein müssen.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg