Polizei stellt Graffiti-Sprayer in Kahl

Bei dem Jüngeren wurden im Rucksack Permanent-Marker und Spraydosen aufgefunden. Bei einer Überprüfung der Bahnunterführung wurden entsprechende, frische Tags festgestellt. Des Weiteren wurde eine Glasscheibe an einem Fahrradständer beschmiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 EUR. Die beiden Jugendlichen wurden zur weiteren Sachverhaltsabklärung zur Dienststelle verbracht und ihren Eltern übergeben. Während sich der Tatverdacht gegen den 16-Jährigen nicht erhärtete, wurde gegen den Jüngeren ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Rüttelplatte von Grundstück entwendet

Karlstein-Dettingen. Bereits von Donnerstag, 18 Uhr bis Freitag, 10 Uhr, wurde von einem Grundstück in der Lindigstraße eine blau-schwarze Rüttelplatte der Marke Scheppach durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf 320 EUR.

Carport aufgebrochen und E-Bike gestohlen

Alzenau-Hörstein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein hochwertiges, schwarz-anthrazitfarbenes E-Bike der Marke Hibike (Wert ca. 3500 EUR) aus einem Carport in der Straße „Alte Hohle“ entwendet. Um an das E-Bike zu gelangen, hängten der oder die Täter eine mit Vorhängeschloss gesicherte Tür des Carports aus.

Polizei Alzenau/mkl