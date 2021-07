Polizei stellt ein Kilogramm Marihuana in Karlstadt sicher

Gegen 14.00 Uhr führten eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Karlstadt Ermittlungen in anderer Angelegenheit an dem Tatortanwesen durch. Hierbei entdeckten sie in einem Wohnraum zunächst eine geringe Menge Marihuana. Die Beamten informierten in der Folge die Staatsanwaltschaft Würzburg, die einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für das gesamte Anwesen erwirkte. Bei dem Vollzug wurde schließlich weiteres Rauschgift aufgefunden. Insgesamt wurde mehr als ein Kilogramm Marihuana sichergestellt.

Da keine Haftgründe vorliegen, befinden sich die beiden Tatverdächtigen weiterhin auf freiem Fuß. Gegen die jungen Männer wird nun wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge ermittelt.

Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall hat inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Würzburg übernommen.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken