Polizei stellt Drogen bei Verkehrskontrolle in Erlenbach sicher

Bei seiner Überprüfung auf Fahrtauglichkeit stellten die Beamten leichten Alkoholgeruch fest. Weiterhin zeigte der Angehaltene drogentypische Ausfallerscheinungen, ein Alcotest zeigte 0,26 Promille, daher ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Da sich bei der Sachverhaltsaufnahme Verdachtspunkte ergaben, dass der Drogenkonsument weitere Betäubungsmittel zuhause aufbewahrt, holten die eingesetzten Beamten einen Durchsuchungsbeschluss ein. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 59-Jährigen fanden sie 50 Gramm Marihuana, das aus dem Eigenanbau des Mannes stammte.

Geparkten Minicooper angefahren

Obernburg. Am Mittwoch ist in der Zeit von 9:30 bis 9:45 Uhr ein geparkter Minicooper in der Römerstraße angefahren worden. Der Mini war auf einem Parkplatz vor der VR-Bank abgestellt worden. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel des Pkw gestreift und beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug könnte blaue Farbe haben. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 100 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.

mci / Quelle: Polizei Obernburg