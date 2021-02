Polizei stellt bei Würzburg 2 Kilogramm Marihuana sicher

Am Donnerstagnachmittag geriet ein 55-Jähriger in einer Regionalbahn von Frankfurt nach Würzburg ins Visier einer Streife der Bundespolizei. Im Rucksack des Mannes konnten bei der anschließenden Kontrolle rund zwei Kilogramm Marihuana aufgefunden werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und am Würzburger Hauptbahnhof an eine Streife der Würzburger Polizei übergeben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg erfolgte im weiteren Verlauf durch Einsatzkräfte der hessischen Polizei die Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Frankfurt. Der Tatverdächtige selbst verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Würzburger Polizei.

Am Freitagvormittag wurde der 55-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge die Untersuchungshaft an. Der Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

klal/Quelle: Polizei Würzburg