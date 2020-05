Polizei stellt 30 Gramm Marihuana in Elsenfeld sicher

Den Beamten war gegen 22.00 Uhr die Personengruppe am Gleisbereich aufgefallen. Ein 25-jähriger Elsenfelder versuchte, beim Erblicken der Beamten, etwas in einem Mülleimer zu entsorgen. Bei der Nachschau im Müll entdeckten die Beamten einen Beutel mit Marihuana. Die Beamten nahmen hierauf den Betäubungsmittelkonsumenten fest. Dieser zeigte sich uneinsichtig und musste mit unmittelbarem Zwang zur Polizei verbracht werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde bei dem jungen Mann eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Er wurde anschließend wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Elsenfeld. Eine Unfallflucht ist von einem aufmerksamen zeugen am Dienstag Vormittag gegen 11.15 Uhr vom Parkplatz des DM-Marktes gemeldet worden. Der Zeuge konnte beobachten, wie eine junge Frau beim rückwärts Ausparken mit ihrem Peugeot einen neben dem geparkten Mercedes GLK touchierte. Nachdem die Peugeotfahrerin kurz ausgestiegen war, den Schaden begutachtete und sich etwas notierte, fuhr sie vom Parkplatz davon, ohne die Polizei zu verständigen.

Der Zeuge verständigte hierauf die Polizei, die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen hat. Bei der Kollision am Parkplatz entstand an dem Mercedes Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

xere/Polizei Obernburg