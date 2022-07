Polizei soll seinen Penis anfassen - Nackter Mann schreit auf Straße herum

Der Mann stand offenbar unter starken Alkoholeinfluss und kam zur Ausnüchterung ins Polizeipräsidium. Mehrere Anwohner der Wittelsbacherallee meldeten sich gegen 21.00 Uhr bei der Polizei und teilten mit, dass ein nackter Mann auf der Straße herumschreie und Leute belästige. Eine alarmierte Streife des 6. Reviers traf in Höhe der Hausnummer 171 auf den unbekleideten Mann, welcher neben einer Parkbank lag.

Als dieser die Beamten sah, fordertet er sie auf, sein Glied anzufassen und führte dabei sexuelle Handlungen an sich aus. Dabei beleidigte er die Beamten mehrfach. Im weiteren Verlauf erhob sich der Mann und ging auf diese zu. Da er keinen Abstand halten wollte, brachte ihn die Streife zu Boden. Mit der Unterstützung einer weiteren Streife gelang es, ihn festzunehmen. Dabei trat er in Richtung der Polizeibeamten und gab weitere Beleidigungen von sich.

Sie setzten ihn daraufhin in den Streifenwagen, in dem er noch in die Richtung eines Beamten spuckte. Letztlich führte ihn sein renitentes Verhalten in die Ausnüchterungszelle des Polizeipräsidiums, aus welchem er heute Morgen entlassen wurde. Gegen den 33-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Meldung des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

Vermisstensuche: Wo ist Oleg Lyzlov?

Hanau/Wolfgang. Wo ist Oleg Lyzlov? Auf der Suche nach dem vermissten 53-Jährigen bittet die Kriminalpolizei in Hanau um Mithilfe der Bevölkerung. Oleg Lyzlov ist etwa 1,70 Meter groß, hat braunes Haar und eine schmale Statur. Vermutlich ist er mit einer schwarzen Weste mit gelbem Innenfutter bekleidet. Herr Lyzlov beabsichtigte am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr Geld an einem Selbstbedienungsschalter der Kreissparkasse in der Straße "Am Grashüpferweg" abzuheben. Dies ergab die Auswertung der Videoüberwachung.

Herr Lyzlov hatte seine Wohnanschrift in der August-Bebel-Straße gegen 22 Uhr verlassen und ist nicht mehr dort aufgetaucht. Der Vermisste benötigt medizinische Hilfe und war zum Zeitpunkt seines Verschwindens offensichtlich erheblich alkoholisiert. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Oleg Lyzlov geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Südosthessen