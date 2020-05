Polizei schnappt gesuchten Räuber in Lindau

Deutsche Polizisten kontrollieren Einreisende an einem Grenzübergang.

Laut Pres­se­mit­tei­lung der Bun­des­po­li­zei­di­rek­ti­on kon­trol­lier­ten Beam­te den 32-Jäh­ri­gen, der als Bei­fah­rer un­ter­wegs war, ge­gen Mit­tag am Grenz­über­gang Hör­branz. Dabei stellten sie fest, dass gegen ihn seit August 2018 ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vorlag. Im März 2017 wurde er vom Landgericht Aschaffenburg wegen schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt, im Juli 2018 aber aus der Haft heraus in sein Heimatland abgeschoben. Gleichzeitig wurde gegen ihn eine Wiedereinreisesperre bis 2024 erlassen.

Der Südosteuropäer habe gegenüber den Bundespolizisten angegeben, mit seinem Bekannten auf der Fahrt nach Holland gewesen zu sein. Die schweizerischen Behörden hatten den Männern jedoch die Einreise verweigert, woraufhin die Reisenden den Umweg über Lindau einschlugen.

Die Beamten zeigten den Verhafteten wegen versuchter unerlaubter Einreise an und lieferten ihn noch am Nachmittag in die Justizvollzugsanstalt Kempten ein. Hier muss der Räuber nun noch seine Restfreiheitsstrafe von rund anderthalb Jahren absitzen.

rbb