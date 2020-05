Polizei schnappt Exhibitionist im Würzburger Ringpark

Zwei junge Würzburgerinnen liefen gegen 14.55 Uhr durch den Ringpark im Bereich der Bismarckstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand vernahmen beide plötzlich einen lauten Pfiff und wurden dadurch auf einen Mann aufmerksam, die sich in einer Entfernung von etwa 15 Metern zu den Damen an einem dortigen Busch aufhielt. Hierbei fiel den beiden auf, dass die Person die getragene Hose leicht heruntergelassen hatte und gleichzeitig, mit Blick zu ihnen, wenig zweifelhafte Bewegungen in seinem Genitalbereich vollzog.

Die beiden Frauen reagierten vorbildlich und verständigten sofort die Einsatzzentrale der unterfränkischen Polizei. Mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Würzburg Stadt konnten hierdurch binnen weniger Minuten sowohl die genaue Tatörtlichkeit erreichen, als auch den dringend Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen.

Der 42-jährige aus dem Landkreis wurde zur weiteren Sachbehandlung die Diensträume der Polizeiinspektion Würzburg Stadt verbracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts eine Straftat der Exhibitionistischen Handlung begangen zu haben.

Zwei Autos des selben Fahrzeughalters beschädigt

WÜRZBURG / HEUCHELHOF: Gleich beide Fahrzeuge eines 44jährigen Würzburgers wurden durch einen bislang unbekannten Täter durch verkratzen des Lacks beschädigt. Die beiden Pkw waren am 08.05.20 auf Privatparkplätzen vor dem Haus des Halters im Madrider Ring geparkt. Im Zeitraum zwischen 17.00 - 17.30 Uhr wurden die Fahrzeuge verkratzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach vorl. Schätzungen auf ca. 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Würzburg Stadt übernahm die Ermittlungen zur Täterfeststellung.

Zeugen der Tathandlung werden gebeten, sich für sachdienliche Hinweise unter 0931/457-2230 zu melden.

Mit knapp zwei Promille in Würzburg unterwegs

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD: Beamten der Polizeiinspektion Würzburg Stadt fiel gegen 02.10 Uhr der Pkw BMW eines 28jährigen aus dem Landkreis auf, der in der Eisenbahnstraße unterwegs war. Im Verlauf der sich anschließenden Verkehrskontrolle konnte starker Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt werden. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholanalyse ergab einen Wert von umgerechnet 1,98 Promille.

Auf Grund dessen wurde die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt und sowohl der Fahrzeugschlüssel als auch der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg