Die Anzeigen wurden aufgenommen. Desweiteren konnte zwischen den aufgebrachten Personen vermittelt werden, so dass es zu keinen weiteren Straftaten kam.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Lohr. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Freitag gegen 23.55 Uhr festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Anzeige wird der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Unfall verursacht und geflüchtet

Lohr. Am Freitag gegen 15.15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lohrer Jahnstraße, streifte beim Ausparken ein Fahrzeugführer mit seiner Stoßstange vorne das neben ihn geparkte Fahrzeug hinten links. Die zufällig vor Ort anwesende Tochter der Geschädigten beobachtete den Vorfall und konnte ein Bild des Fahrzeuges anfertigen. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Polizeibeamten entsprechende Unfallschäden am Fahrzeug des Verursachers fest.

Hörgerät gefunden

Lohr. Durch einen aufmerksamen Finder wurde am Freitag gegen 10.45 Uhr ein einzelnes Hörgerät in der Lohrer Ludwigpassage gefunden. Dieses wurde bei der Polizeiinspektion Lohr abgegeben und kann auch hier von dem Eigentümer wieder in Empfang genommen werden.

Polizei Lohr/mm