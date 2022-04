Polizei rettet Rehbock aus Mauerspalte in Stadtprozelten

Einen nicht alltäglichen Hilferuf nahm ein Polizeibeamter der PI Miltenberg am Dienstag telefonisch entgegen. Ein besorgter Bürger aus dem Bergweg, unterhalb der Henneburg meldete, dass sich auf dem abschüssigen Gelände ein etwa einjähriger Rehbock auf sein Hausdach „verirrt" hätte, dort abgerutscht sei und nun zwischen zwei Häuserfronten in einem Spalt „gefangen" sei.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich das Tier derart verfangen, dass es weder vor noch zurück konnte. Das Tier war augenscheinlich trotz seiner misslichen Lage wohlauf, weshalb der Rehbock nur durch ein Fenster ergriffen und mit vereinten Kräften an den Läufen in die Wohnung gezogen werden konnte. Sofort wurde dem Tier eine Decke über den Kopf gelegt, wodurch es sich beruhigte. Der junge Rehbock wurde im Anschluss noch etwa hundert Meter bis zum Mainufer getragen und dort etwas geschockt, jedoch unverletzt, von seinen " Freunden und Helfern" in die Freiheit entlassen.

Ford in Großheubach angefahren - Unfallflucht

Großheubach. Am Mittwoch, gegen 2.30 Uhr, fuhr ein bisher unbekannter Fahrer auf der Hauptstraße in Richtung Miltenberg. Aus bisher ungeklärter Ursache überfuhr der Fahrer eine Verkehrsinsel, wodurch das Fahrzeug ausgehebelt wurde und nach links in einen Hof eines Anwesens in der Hauptstraße abgewiesen wurde. Dort wurde ein abgestellter Ford beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern, flüchtete der Unbekannte vom Unfallort.

Jede Menge Dreck auf dem Hof der Miltenberger Realschule

Miltenberg. Über das Osterwochenende suchten Unbekannte erneut den Pausenhof der Realschule in der Nikolaus-Fasel-Straße auf. Der oder die unbekannten Personen überstiegen die Einfriedung und ließen jede Menge Unrat nach ihrem Gelage zurück. Nur wenige Tage zuvor wurden, wie bereits gemeldet, mehrere Holzbänke in einen Teich geworfen.

Die Polizeiinspektion Miltenberg bittet zur Aufklärung der o.g. Straftaten um die Mithilfe der Bevölkerung.