Am Montagabend hat die Miltenberger Polizei einen offenbar psychisch belasteten Mann in Gewahrsam genommen, der sich am Bahnhof auf die Gleise gelegt hatte. Da der Mann erheblichen Widerstand leistete, musste er unter Anwendung unmittelbaren Zwangs überwältigt werden. Er wurde im Anschluss in einem Bezirkskrankenhaus amtlich untergebracht.